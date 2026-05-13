Con la fuerza de un Tanque: el CCUP clasificó a los playoff de la liga Cañadense en su primera participación

El empate sin goles en el clásico roldanense del fin de semana había dejado conforme a ambos equipos, dada la magnitud del encuentro y la forma en que se dio. Sin embargo, el Centro Cosmopolita celebró haber sumado un punto para obtener un logro fundamental. A falta de dos fechas para el final de la fase regular y en su primera participación tras el retorno a la liga Cañadense, el club clasificó a los playoffs del torneo Apertura. En diálogo con El Roldanense, el responsable del área y el entrenador manifestaron su alegría por la consecución.

“Es un logro muy importante y un enorme motivo de orgullo. Era uno de los objetivos que nos habíamos planteado al inicio del año, pero también éramos muy conscientes de que era nuestro primer campeonato, que no iba a ser sencillo y que había que construir paso a paso”, describió Gastón Mondelo, presidente de la subcomisión de Fútbol. “Lograr la clasificación a falta de dos partidos nos genera mucha satisfacción, habla del gran trabajo que vienen haciendo jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, colaboradores, hinchas y familias”, señaló.

Por su parte, el DT Adrián Dezotti calificó como “muy gratificante” el presente del primer equipo. “Esto es una base de inspiración para todos los que estamos en el club, sobre todo para los chicos de inferiores que ven una proyección en la primera. De hecho, tenemos jugadores que vinieron de abajo en el plantel, y algunos son titulares”, contó. “Para nosotros es algo que nos motiva a seguir trabajando siendo humildes, es lo que nos va a llevar a obtener resultados en el corto plazo y a que el fútbol del Centro Cosmopolita siga creciendo”, añadió.

Mondelo opinó en la misma sintonía y destacó la promoción de jugadores. “Nos pone muy contentos la enorme participación que vienen teniendo muchos juveniles surgidos del club, porque creemos profundamente en el trabajo de formación y en darles oportunidades a chicos de nuestra casa”, pronunció. “Seguiremos tirando para adelante, todavía hay mucho recorrido y mucho por aprender, sobre todo en esta liga que es tan competitiva. Queremos tomar las cosas buenas que hacen otros equipos para progresar y ser una base para las inferiores”, coincidió Dezotti.

Aún con la satisfacción del logro, Mondelo puso énfasis en la necesidad de seguir evolucionando colectivamente para avanzar en el campeonato. “Sabemos que todavía no conseguimos nada definitivo. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera que nos trajo hasta acá, con humildad, esfuerzo, compromiso y los pies sobre la tierra, entendiendo que este es un proceso y que queremos seguir creciendo”, subrayó. Con 18 puntos en dos partidos, el CCUP marcha segundo en la Zona Este, a dos unidades del líder El Porvenir de San Jerónimo.

La Reserva se llevó el derbi y aspira a la clasificación

En la previa al partido de Primera, la Reserva del Centro Cosmopolita venció 2-1 a Sportsman. “Queremos remarcar el gran presente del equipo, que volvió a quedarse con el clásico y viene realizando un enorme torneo”, dijo Mondelo. “Hoy está peleando la clasificación y, aunque todavía no la consiguió, tenemos muchísimas ganas de que también pueda meterse en los playoffs y así coronar un semestre muy importante para el fútbol del club”, completó el dirigente.