El roldanense Manu Paniagua, figura local en el Sudamericano sub 14 que se disputa en Rosario

Este domingo 10 de mayo se realizaró la ceremonia inaugural del Sudamericano Sub 14, certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que se disputará del 11 al 16 de mayo en las instalaciones del Jockey Club de Rosario (Wilde 298), con entrada libre y gratuita y tendrá la presencia del roldanense Manu Paniagua, N°1 del ranking nacional de su categoría, quien junto con el rosarino Juan Ignacio Assi, Facundo Leiva y el capitán, Gonzalo Presson, completan el cupo argentino.

Los diez países de la región ya confirmaron a sus representantes en las ramas masculina y femenina: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela tendrán en cancha a sus principales promesas de la categoría.

Más allá de la disputa por el título continental, estará en juego un lugar en el Mundial Sub 14 de Prostějov, República Checa, donde se medirán los mejores exponentes del mundo en la categoría.

La tradicional competencia mundialista se desarrolla allí de forma ininterrumpida desde 1999, luego de que en sus inicios (1991) rotara por distintas ciudades de Japón. Argentina la ganó en dos oportunidades, siempre en la rama masculina: en Nagoya 1996, de la mano del equipo integrado por Guillermo Coria, David Nalbandian y Antonio Pastorino; y en Prostejov 2016, con una formación liderada por Román Burruchaga, Santiago De La Fuente y Gabriel Mamaní (los dos primeros en actividad).

Los equipos masculinos y femeninos se dividirán en dos zonas de cinco naciones y jugarán todos contra todos entre el lunes y el viernes.

El sábado se disputarán los cruces por posiciones: los primeros de cada zona se enfrentarán por el título; los segundos, por el tercer y cuarto puesto; los terceros, por el quinto y sexto; los cuartos, por el séptimo y octavo; y los quintos, por el noveno y décimo puesto. El sábado, las finales masculina y femenina serán transmitidas por la pantalla de DeporTV.