Nuevo vs. usado: la brecha del 30% que cambia la ecuación de comprar en Rosario, Funes y Roldán

Por: David Flores (*)

Si estás mirando departamentos o casas en la zona, seguro notaste algo raro: dos propiedades parecidas, una a estrenar y otra de 15 años, con diferencias de precio que no siempre cierran. No es tu impresión. Hoy el m² usado en Rosario y alrededores está, en promedio, casi 30% por debajo del nuevo, y esa brecha cuenta una historia que conviene entender antes de firmar.

Qué dicen los números

Los relevamientos del último año marcan una diferencia clara entre ambos segmentos. Mientras los desarrollos a estrenar empujan valores hacia arriba, el stock de usados quedó rezagado en la recuperación.

Según mediciones de Zonaprop y datos del COCIR, el m² de departamentos nuevos en Rosario se ubica en torno a USD 2.000-2.300, mientras que el usado promedio se mueve entre USD 1.400-1.700, según zona y antigüedad. En Funes y Roldán la brecha se replica, aunque con matices: los emprendimientos nuevos en barrios cerrados o semi-cerrados arrancan en USD 2.100/m², y los lotes con casa usada de buena construcción se consiguen, en muchos casos, entre USD 1.500 y 1.800/m² cubierto.

Por qué se desalinearon los precios

No hay una sola causa. Hay tres factores que operan al mismo tiempo. Primero, el costo de construcción en dólares: el índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) viene mostrando subas sostenidas medidas en moneda dura, lo que empuja el valor de obra nueva. Segundo, el stock acumulado de usados: tras años de operaciones lentas, hay inventario disponible que presiona los precios a la baja en el segmento. Tercero, la reaparición del crédito hipotecario: los créditos UVA reactivados desde 2024 favorecen al usado, pero todavía no se traduce plenamente en precios porque la demanda recién está volviendo.

La combinación genera una foto inusual: lo nuevo sube por costos de reposición y lo usado se mueve más despacio porque su precio depende de la demanda real, no del costo de producirlo.

Si comprás para vivir

Acá la brecha juega claramente a favor del usado. Por el mismo presupuesto podés acceder a más metros cubiertos, mejor ubicación dentro del mismo barrio, lotes más grandes en Funes y Roldán, y la posibilidad de remodelar a tu gusto en lugar de pagar terminaciones que tal vez no te convencen.

El punto a mirar con lupa: estado real de la propiedad, instalaciones (eléctrica, gas, agua), antigüedad de techos y, en departamentos, la salud financiera del consorcio. Un usado mal mantenido puede comerse rápido la diferencia.

Si comprás para invertir

La lectura es más fina. La brecha del 30% sugiere que el usado tiene recorrido de recuperación si la economía sostiene el ritmo de operaciones. Datos del Colegio de Escribanos muestran que la cantidad de escrituras en Santa Fe creció fuerte en los últimos años respecto del piso de 2023.

A favor del usado: precio de entrada más bajo en USD, renta en alquiler relativamente similar a la del nuevo (la brecha en alquileres es menor que la brecha en venta), mejor ratio precio/renta bruta, y posibilidad de agregar valor con refacciones puntuales. A favor del nuevo: menor mantenimiento los primeros años, amenities en desarrollos modernos, mejor performance en alquileres temporarios o ABC1, y plan de pago en pesos en muchos casos, lo que cambia la ecuación financiera.

El ángulo Funes y Roldán

La zona tiene una dinámica propia. El crecimiento poblacional sostenido y consolidación de barrios privados hicieron que los desarrollos nuevos validen valores cada vez más altos. Pero el stock de casas usadas de los 2000-2015, muchas de excelente construcción, todavía se consigue a precios que no acompañaron esa suba.

Hoy quien compra en Funes o Roldán no solo invierte en una propiedad, sino en un estilo de vida que sigue ganando demanda. Y dentro de esa demanda, el usado bien elegido es probablemente el segmento con mejor relación precio-calidad del momento.

Cómo leer el mercado antes de decidir

Algunas preguntas concretas para hacerte antes de inclinarte por uno u otro: ¿cuánto vas a destinar a refacciones reales, no las imaginadas? ¿Necesitás el inmueble ahora o podés esperar 18-24 meses de obra? ¿Vas a usar crédito hipotecario?¿Buscás renta inmediata o valorización a 5 años?

No hay respuesta universal. Hay decisiones que se ajustan mejor a tu caso. Siempre hay oportunidades, solo hay que saber leerlas, y en este momento puntual la brecha entre nuevo y usado es una de las más interesantes para quien sabe lo que busca.

En SI INMOBILIARIA trabajamos todos los días con personas que están justo en esta encrucijada. La diferencia entre comprar bien y comprar de más muchas veces está en los detalles que solo se ven recorriendo la propiedad y conociendo el barrio.

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(*) Corredor Inmobiliario (Mat. N° 0621), SI Inmobiliaria