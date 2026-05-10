Nueva fecha y una hora más de diversión: se viene el Festival de Vinos en Estancia Damfield

El evento más esperado de la temporada ya tiene nueva fecha confirmada. Debido al pronóstico climático adverso previsto para su realización original, el Festival de Vinos de Estancia Damfield fue reprogramado para el próximo viernes 15 de mayo desde las 19 horas, sumando además una hora extra de experiencia y disfrute para el público.

La propuesta reunirá a más de 30 bodegas con degustación libre de vinos durante gran parte de la noche, junto a otras experiencias para descubrir y degustar. Además, habrá opciones de cervezas y aperitivos para acompañar una jornada pensada para disfrutar entre amigos, música y gastronomía.

La entrada incluye copa de regalo, ciabatta de vacío, musicalización con set de vinilos y el clásico cierre cachengue que ya identifica al evento.

Para quienes buscan una experiencia diferencial, también estará disponible una modalidad VIP con servicios preferenciales y beneficios exclusivos.

Con una convocatoria que edición tras edición reúne a amantes del vino, la gastronomía y la música, el festival se posiciona como una de las experiencias sociales más destacadas de la región.

Desde la organización confirmaron que quedan las últimas entradas disponibles y recomendaron adquirirlas con anticipación.

Las entradas se adquieren de manera online en https://compras.evento-simple.com/damfield