Dolor que no espera: una vecina de barrio Santo Domingo pide ayuda para mejorar su calidad de vida

María Angélica Latin tiene 66 años y es vecina del barrio Santo Domingo y desde hace varios años convive con un diagnóstico de artrosis severa, una enfermedad que le provoca la degeneración crónica y progresiva del cartílago articular, generando dolor intenso, rigidez y una marcada pérdida de movilidad en sus piernas. Desde hace poco su medico le recomiendo una medicación para poder mejorar su movilidad, pero dichos medicamentos tiene un costo altísimo y producto de eso lanzó su propia venta de ropa y accesorios. Conoce la historia.

Los problemas comenzaron en 2019, cuando aún trabajaba en una estación de servicio en Funes. Con el tiempo, su estado se fue agravando, en medio de situaciones personales complejas. “Después vino la pandemia, tuve coronavirus y ya me tiró en la cama”, recordó. A eso se sumó el fallecimiento de su hija, lo que la llevó a hacerse cargo de sus nietos: “Crie tres niños y quedé con dos”.

Sobre su diagnóstico, explicó con crudeza la falta de soluciones: “Lo que tengo es una artrosis invasiva… y para la artrosis no hay nada. Soportá el dolor, aguantá y caminá, nada más”. Frente a este panorama, su principal objetivo es claro: “Yo lo que quiero es sacar el dolor. Después lo demás lo hago yo”.

Ante la falta de resultados con tratamientos tradicionales, María Angélica decidió buscar alternativas por su cuenta. “Al decirme acá que no hay más nada, viajé a Paraná. Allá sí conseguí estos nutrientes”, contó en relación a suplementos que comenzó a incorporar tras investigar profundamente sobre ellos. “Me empapé mucho en la información antes de consumirlos”, aseguró.

El avance de la enfermedad impacta cada vez más en su vida cotidiana. “Cada vez tengo más dolores, menos me puedo mover”, explicó. Sin embargo, lejos de resignarse, busca sostener su independencia dentro de sus posibilidades: “Puedo hacer un viaje porque me esperan, me llevan, me suben al colectivo… no lo hago sola”.

Su historia es la de una lucha constante por mantener la autonomía y la calidad de vida, pese a las limitaciones físicas. “Entonces no quiero operarme, todavía así como estoy. Puedo estar con los nietos, puedo ir, venir, ¿me entendés?”, expresó al explicar por qué decidió no someterse a una cirugía que podría agravar su situación. Según relató, el propio traumatólogo le advirtió: “Si me operan, posiblemente no vuelva a caminar más”.

Su decisión estuvo marcada por el desgaste físico y emocional que le genera el dolor constante. “¿Qué me voy a quedar tirada en una cama tomando antiinflamatorios que a mí me duelen peor? Para mí un antiinflamatorio es un caramelo, no me hace nada”, afirmó. Incluso señaló que tratamientos más fuertes tampoco dieron resultado: “Ya me dieron hasta morfina y no me calma”.

En ese contexto para poder solventar el costo del Kit (alrededor de los $60.000 cada uno ) para los huesos que toma para fortalecer los huesos y le da un bienestar decidió encarar la venta de medias para hombres como así también ropa interior de la mujer, su objetivo es con cada peso que pueda recolectar es pagar este medicamento y así mejorar su día a día.

Por último Latin afirmó: “No voy a bajar los brazos y si este medicamento me permite mejorar la calidad de vida, voy a ser lo que sea necesario para poder comprarlo y tomarlo con la frecuencia que me recomendaron”.

Para quienes puedan ayudar:

CVU: 0000003100016617697296

Nombre: Maria Angelica Latin

Celular: 3417469961