“Mañana tiroteo” el mensaje que apareció en una PC del Colegio Sol de Funes y que obligó a la escuela a aplicar el protocolo

Este miércoles pasado el mediodia el Colegio Sol de Funes al cual asisten muchos chicos de esa ciudad y de Roldán envío una notificación a todos los padres en la que daba cuenta de que la institución había aplicado el protocolo que le exige la Provincia ante la aparición de un mensaje «amenazante» en una pc de la sala de informática.

«Mañana tiroteo» quedó escrito en una computadora utilizada minutos antes por un curso de esa institución, con lo cual ya estaban aplicando las medidas e intentando dar con el o los responsables.

Tal como lo indica el protocolo que Provincia les dicta a las instituciones educativas luego de los ocurrido en la localidad de San Cristóbal, los padres de los chicos que asisten al colegio se sorprendieron al ver móviles y personal policial dentro y fuera del Colegio.

Sin embargo, para tranquilizar a la comunidad, enviaron la notificación a las familias donde se aclara que la seguridad escolar no corre riesgos y donde también piden a las familias que dialoguen sobre el tema en sus casas.

Vale recordar que la Provincia esta poniendo multas millonarias a los padres delos chicos que son encontrados como responsables de las «bromas».