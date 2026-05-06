Cielo roldanense: el joven astrofotógrafo que capturó desde su casa en barrio El Charquito un cometa descubierto en Hawaii

A través de su telescopio reflector 150/750 Sky – Watcher, el mismo que utilizó para descubrimientos muy particulares, el joven roldanense Agustín Monteodorisio registró desde su casa en barrio El Charquito un cometa que había sido visto por primera vez el año pasado en Hawaii. Se trata del R3 Panstarrs, que fuera muy renombrado dentro de la astronomía a partir de entonces.

El R3 es, así como otros cometas, una bola de hielo hecha de gas, según contó Agustín, aficionado a la astrofotografía, a El Roldanense. “Provienen de la nube de oort, que es la parte más externa del sistema solar, a 100.000 unidades astronómicas. Cada una de ellas equivale a 150 millones de kilómetros, que es la distancia de la Tierra al sol”, describió.

“Son atraídos por el sol y, al alcanzar el punto más cercano, forman su cola que puede llegar a miles de kilómetros”, detalló. La captura fotográfica del elemento, realizada con su cámara réflex a foco primario, exhibe diferentes partes del cometa como el núcleo, la coma que lo rodea y la cola de iones. “La primera imagen que tomé, en falso color, se usa científicamente para revelar cada elemento”, aseveró.