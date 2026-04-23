Nawi Piscinas inauguró una estratégica sede en Rosario y apuesta a crecer en la región

Buscando una mayor visibilidad y posicionamiento, la fábrica roldanense de piscinas de fibra de vidrio Nawi inauguró un nuevo show room en Rosario. Y la apuesta no es en cualquier lugar: ubicado en Pellegrini y Campbell, el espacio está posicionado estratégicamente donde se está conformando el futuro polo de la construcción conformado por firmas de primer nivel.

Con piscinas exhibidas al aire libre, amplio espacio para una mejor atención de clientes, y oficinas equipadas, el lugar forma parte de una estrategia de reposicionamiento de la marca que empezó hace algunos meses con un rebranding y que tiene como objetivo un crecimiento firme en la región, donde ya son líderes en el segmento.

“Sabemos que la situación de recesión actual quizás no es el marco ideal, pero nosotros apostamos más allá de eso. Confiamos en nuestro producto y tenemos proyectada una expansión que no sólo va de la mano de esta apertura en Rosario sino también con acciones directas al público como el plan de financiación propia que va a comenzar en mayo”, contaron desde la firma a El Roldanense.

Se trata de un Plan Ahorro de 36 cuotas pensado para acercarle la construcción de la pileta para el próximo verano al consumidor final, sin tener que pasar por entidades bancarias.

“xxxxxxxxxxxxxxx», ampliaron.