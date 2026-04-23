Traferri impulsa una ley para que los restaurantes y bares informen las calorías de sus platos

El senador Armando Traferri ingresó a la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley que establece la obligatoriedad para los establecimientos gastronómicos de exhibir, de forma clara y visible, las calorías totales de los platos y bebidas que ofrecen en sus cartas, tanto impresas como digitales. La iniciativa alcanza a restaurantes, bares, pubs, cafés, heladerías y establecimientos similares habilitados en toda la provincia, y extiende esa obligación a las publicaciones en redes sociales y aplicaciones a través de las cuales estos locales publiciten o comercialicen sus productos.

El proyecto contempla, además, que las cartas y menús deberán ser suscriptos o certificados por un profesional licenciado en nutrición con matrícula vigente en la provincia, garantizando así la veracidad y el respaldo técnico de la información que se brinde al consumidor. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Desarrollo Productivo, y los establecimientos que incumplan serán pasibles de multas cuyo monto y destino deberá determinar el Poder Ejecutivo mediante reglamentación, en un plazo de noventa días desde la promulgación de la ley.

La iniciativa retoma el texto que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores el 17 de octubre de 2024. Traferri fundamentó su presentación en la necesidad de garantizar el derecho de los consumidores a tomar decisiones informadas sobre su alimentación, en línea con las políticas de prevención de la obesidad y el sobrepeso impulsadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. El legislador destacó que experiencias similares ya se aplican en Estados Unidos y México, donde la información calórica en menús ha demostrado ser una herramienta efectiva para promover hábitos alimentarios más saludables.