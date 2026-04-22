Día de la Tierra: cómo reciclar el aceite usado y proteger un recurso clave

Cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, una fecha que nació en 1970 en Estados Unidos como una gran movilización social para visibilizar los problemas ambientales y que, con el tiempo, se transformó en una jornada global de concientización. Hoy, más de 190 países la conmemoran con un objetivo común: promover prácticas que reduzcan el impacto humano sobre el planeta y protejan recursos esenciales como el agua y el suelo.

En ese marco, el reciclaje del aceite vegetal usado aparece como una acción concreta para cuidar el ambiente. A diario, este insumo se utiliza en hogares, restaurantes y hoteles para la cocción de alimentos como papas fritas, milanesas y otras comidas, pero una vez descartado, se convierte en un riesgo ambiental ya que un solo litro de aceite usado puede contaminar hasta mil litros de agua y esterilizar la tierra. Cuando el aceite se arroja directamente al suelo, genera una película que impide el paso de aire y agua, degradando su estructura natural, reduciendo su fertilidad y volviéndolo improductivo.

Frente a este escenario, iniciativas como la campaña “Reciclá tu Aceite”, impulsada por la empresa DH-SH desde 2017, buscan convertir este residuo en un recurso de alto valor agregado a través de su transformación en biocombustible. El programa se basa en tres verticales: por un lado, promueve la instalación de puntos verdes para que los vecinos de cada municipio puedan acercar su aceite usado en botellas plásticas. Por el otro, ofrece la gestión para grandes generadores, como son los comercios gastronómicos y, por último, un programa de educación ambiental como tercer eje que consta del trabajo con escuelas e instituciones educativas que ya alcanzó a 6000 estudiantes en todo el país.

El impacto de estas acciones se refleja en los datos acumulados por la compañía. Desde el inicio de la campaña en 2017, DH-SH ya recolectó y valorizó más de 50.000 toneladas de aceite vegetal usado, evitando la contaminación de más de 50 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a casi 20.000 piletas olímpicas llenas. Además, en procesos vinculados a la industria aceitera, se recuperaron 5.585 toneladas de borras, lo que permitió evitar la degradación de más de 580 hectáreas de suelo, un dato clave si se considera el daño que estos residuos generan cuando se infiltran en la tierra.

Reciclá tu Aceite en Santa Fe

Desde su lanzamiento, la iniciativa logró instalar más de 400 puntos verdes en toda la Argentina, logrando tener presencia en 15 provincias. Santa Fe es, justamente, la provincia donde la campaña Reciclá tu Aceite de DH-SH tiene su mayor desarrollo, no solo por su alcance territorial sino también por ser el lugar donde se gestó la iniciativa y donde se encuentra su planta de procesamiento.

En total, la campaña cuenta con 176 puntos verdes distribuidos en 80 localidades santafesinas, entre ellas Rosario, Santa Fe capital, Capitán Bermúdez, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Casilda, Venado Tuerto, Santo Tomé, Pérez, Roldán, Funes, Villa Constitución, Coronda, Gálvez, Cañada de Gómez, Armstrong, Firmat, Recreo, Fray Luis Beltrán, Sauce Viejo, San Cristóbal, San Justo, Arroyo Seco, entre muchas otras comunas y municipios de toda la provincia.

El modelo se apoya en la economía circular. Quienes generen aceite de frituras en su hogar pueden separarlo en una botella plástica y acercarla al punto más cercano que se puede chequear en el siguiente enlace. Luego, los recolectores de cada zona se encargan de su gestión y transporte a la planta de DH-SH en la ciudad de Capitán Bermúdez, Santa Fe, donde este residuo es acondicionado y transformado en materia prima para biocombustibles de segunda generación.

Los puntos en Roldán:

– Distrito TS3 – Av. Tierra de sueños 3413

– Secretaría de Producción – Rioja 642

– Vecinal Club Social y Deportivo El Muelle – Las tardes oeste 1454

– Escuela Taller San Jose Obrero – Jose Hernandez (esq. Mendoza)

“Santa Fe es el corazón de nuestra operación y el lugar donde nació la campaña Reciclá tu Aceite. El crecimiento que logramos en la provincia refleja el compromiso sostenido de municipios y vecinos, y nos impulsa a seguir ampliando la red para llegar a cada vez más localidades. Este desarrollo demuestra que es posible consolidar un modelo de economía circular con impacto ambiental y social positivo a gran escala”, señaló Antonella Druetta, responsable de Sustentabilidad desde DH-SH.

¿Cómo reciclar el aceite vegetal usado en casa?

1. Una vez utilizado, dejar enfriar el aceite y colocarlo en un recipiente plástico limpio, seco y con tapa.

2. Conservar el recipiente de plástico con tapa hasta llenarlo.

3. Completo el recipiente, acercarlo al punto verde más cercano para completar el proceso.

4. Ese aceite usado de cocina que de otra manera sería un residuo, se convierte en un recurso, para la producción de biocombustibles de segunda generación.