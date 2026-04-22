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Corte programado de energía en Roldán: qué zonas se verán afectadas este miércoles

La interrupción del servicio eléctrico alcanzará a distintos sectores de la ciudad, además de usuarios rurales de la zona norte.

22 DE abril DE 2026

La Empresa Provincial de la Energía (EPE)  informó que este miércoles 22 de abril, entre las 08:00 y las 12:00 horas, se llevarán adelante trabajos programados en media tensión en la ciudad de Roldán.

Según se indicó, la medida afectará a vecinos de los barrios Danés y Alto Residencial, además de usuarios rurales de la zona norte.

Desde la prestataria señalaron que, en caso de mal tiempo, las tareas podrían suspenderse, y aclararon además que el servicio podría restablecerse antes o después del horario anunciado, de acuerdo al desarrollo de los trabajos.

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