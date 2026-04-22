Corte programado de energía en Roldán: qué zonas se verán afectadas este miércoles

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este miércoles 22 de abril, entre las 08:00 y las 12:00 horas, se llevarán adelante trabajos programados en media tensión en la ciudad de Roldán.

Según se indicó, la medida afectará a vecinos de los barrios Danés y Alto Residencial, además de usuarios rurales de la zona norte.

Desde la prestataria señalaron que, en caso de mal tiempo, las tareas podrían suspenderse, y aclararon además que el servicio podría restablecerse antes o después del horario anunciado, de acuerdo al desarrollo de los trabajos.