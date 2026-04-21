Entre las mejores: las Mamis Hockey del CCUP clasificaron al torneo que reúne a los equipos más representativos de la provincia

Poco tiempo después de haber logrado el ascenso a la línea A, las Mamis Hockey del CCUP lograron otro hito en su novel historia. El equipo será uno de los 20 que jugarán la copa Gobierno de Santa Fe, cuya primera edición comenzará el fin de semana del 9 y 10 de mayo. Con la ilusión de representar a la ciudad, las jugadoras comenzaron la búsqueda de sponsors que les ayuden a solventar el viaje a la capital provincial, donde enfrentarán a los mejores equipos de Rosario y la región y a los diez más representativos de la liga que será sede del torneo.

“Este torneo significa un premio a nuestro esfuerzo como equipo. Somos un grupo joven que hace apenas un año empezó a competir en la liga AHMAR. Es un nuevo desafío de superación tanto grupal como personal, y una oportunidad de demostrar nuestro amor por este deporte”, contó Gabriela Cappiello, una de las capitanas del plantel, a El Roldanense. El certamen fue lanzado oficialmente a mediados de abril, cuenta con el apoyo de la secretaría de Deportes provincial y convocará a más de 200 jugadoras, entre todos los clubes participantes.

Actualmente, se están adaptando a la categoría que disputan cada semana. Tras el ascenso, empezaron a medirse con equipos que juegan allí desde hace una década. “Es un año diferente, con nuevos entrenadores y preparación física, algo que nunca habíamos tenido. Se sumaron nuevas compañeras que tienen las mismas ganas de aprender, compartir momentos y disfrutar del hockey”, contó Cappiello. “Hay algunas jugadoras lesionadas, lo que nos complica juntar el equipo como quisiéramos, pero no nos impide poner todas las ganas en cada partido”.

En ese marco, las Mamis Hockey se lanzaron a la búsqueda de sponsors que las ayuden a solventar el viaje a Santa Fe. “Tenemos que cubrir alojamiento, algo que ya tenemos mínimamente organizado, y transporte. Vamos a viajar con nuestros autos, ya que nos sale mucho más barato que hacerlo en una Traffic”, señaló. El aporte puede ser económico, a través de cualquier monto, o mediante la donación de mercadería e indumentaria. En los próximos días, de hecho, lanzarán una rifa solidaria con los primeros elementos que recibieron.

Con este gran objetivo en mente, entrenan lunes y viernes de 18 a 20 horas en el CCUP -una hora de preparación física y otra de técnica- y los miércoles de 19:30 a 20:30 en Cremería de Carcarañá, ya que allí cuentan con cancha sintética. El equipo, en plena competencia, siempre está abierto a recibir nuevas jugadoras. Quienes quieran sumarse solo tienen que acercarse alguno de esos días a hablar con los profes. “Somos mujeres de 30 años en adelante de edad, y las nuevas jugadoras pueden tener o no experiencia en el deporte”, aseguró.