Cebritas encendidas: dos triunfos en el debut y un gol emocionante de una joven promesa
Las juveniles de Sportsman vencieron a Defensores de Armstrong. Una joven de 12 años que se presentó en la sub 17 dio la nota sobresaliente al convertir un gol.
Las divisiones juveniles del fútbol femenino de Sportsman tuvieron un gran debut en la liga Cañadense. Las dos categorías presentadas se fueron victoriosas ante Defensores de Amstrong, y la jornada estuvo marcada por el gol de una joven promesa.
La sub 14 ganó 2-0 por los tantos convertidos por Delfina Kennes y Nina Bonifaci. “Tuvieron un juego muy vistoso, trabajado por los profes Iván y Aixa”, comentaron desde el club. La sub 14 dirigida por Ramiro y Beto, en tanto, se llevó un triunfo ajustado pero merecido, al vencer 2-1 con goles de Alma Bosco y Vittorina Pittacolo.
Precisamente, esta última dio la nota de la tarde y protagonizó una de las grandes emociones. Con tan solo 12 años debutó en la sub 17 y fue clave para el resultado . “Ya dejó su huella convirtiendo el gol de la victoria, desatando la locura y emoción de la hinchada y su familia. Eso deja bien en claro el gran trabajo que hacen los profes de todas las categorías”, contó el profe Beto a El Roldanense.