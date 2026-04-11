Echezarreta volvió a imponerse y reafirma su crecimiento en el boxeo amateur

En una velada desarrollada en el Club Carriego de Rosario, el boxeador roldanense Juan Echezarreta volvió a destacarse sobre el ring al conseguir una sólida victoria en la categoría hasta 75 kilogramos.

El representante de la Escuela de Boxeo IMAD Competición se impuso ante Joaquín Barros, del Boxing Vito, en un combate exigente que tuvo momentos de alta intensidad. A pesar de la dureza del rival, Echezarreta logró marcar diferencias a lo largo de los asaltos, lo que le permitió quedarse con el triunfo por decisión unánime de los jueces.

De esta manera, el púgil sumó su segunda victoria en lo que va del 2026, consolidando un presente positivo y reafirmando su crecimiento dentro del ámbito amateur. Su desempeño refleja no solo resultados, sino también una evolución sostenida basada en la experiencia que brinda cada combate.

Desde su entorno remarcaron la importancia de esta etapa formativa en el boxeo, donde el aprendizaje resulta clave tanto en la victoria como en la derrota. “El boxeo amateur es para aprender, para fortalecerse mentalmente y corregir errores pensando en el futuro profesional”, destacaron.

Asimismo, señalaron que, pese a algunos tropiezos propios del proceso deportivo, el equipo mantiene grandes expectativas para este año. Con trabajo, disciplina y compromiso, buscan seguir potenciando a los talentos locales.

En ese sentido, desde el Boxing Anderson, que entrena en el Club Casa y Pesca, renovaron el llamado a la comunidad: acompañar y apoyar el desarrollo del deporte en Roldán, donde aseguran que hay grandes promesas con potencial para dar importantes alegrías en el futuro.