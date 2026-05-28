Roldán celebra el centenario de su histórico templo parroquial: este sábado por la tarde habrá una santa misa
La iglesia de la ciudad cumple 100 años desde que se colocó la piedra basal. Luego de las obras que embellecieron su fachada, llegó el gran día para conmemorar una cifra histórica.
La iglesia de Roldán se ha transformado en un sitio emblemático en el paisaje de la ciudad. Emplazada en el centro del casco urbano, desde comienzos de año a esta parte fue embellecida con diferentes obras de pintura e iluminación para la gran celebración de su centenario, algo que sucederá este fin de semana.
El sábado 30 de mayo a las 18 horas se realizará la santa misa para conmemorar los 100 años del templo parroquial. “Unámonos para agradecer un siglo de bendiciones, fe compartida y servicio a la comunidad”, pronunció la comunidad educativa de la escuela Juan XXII en su invitación formal a la sociedad roldanense.
“Generaciones enteras han crecido, orado y compartido momentos inolvidables bajo este techo sagrado. Cien años siendo casa de Dios y puerta al cielo”, añadió. Luego de los trabajos que la dejaron más hermosa que nunca, la ciudad reconoce a la iglesia, un símbolo de su desarrollo histórico.