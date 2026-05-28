Cortes programados de energía en Roldán: qué barrios se verán afectados este jueves

La empresa prestataria del servicio eléctrico informó que este jueves 28 de mayo se llevarán adelante trabajos programados de montaje de una SETA y tareas de mantenimiento general en distintos sectores de la ciudad de Roldán, por lo que se prevén interrupciones en el suministro eléctrico.

Las tareas se desarrollarán entre las 9:00 y las 14:00 horas y afectarán a barrios ubicados en la zona sur y oeste de la ciudad. Según detallaron, la zona alcanzada comprende el lado sur de Las Acequias, Santa Teresa, el lado oeste de Cotos de la Alameda, Parque Esmeralda, Travattore Giandoménico, San Eduardo, María Esther, Las Estacas, El Troncal, Los Olmos, Maíz, El Cielo y el lado este de Los Aromos.

Además, indicaron que algunos sectores cercanos a los mencionados podrían verse afectados por dos cortes breves de aproximadamente 15 minutos debido a maniobras operativas previstas para las 9:00 y las 14:00 horas.

Desde la empresa aclararon que, en caso de mal tiempo, las actividades programadas podrían suspenderse. Asimismo, señalaron que el servicio podría restablecerse antes o después del horario informado.