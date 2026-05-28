Fútbol, fan fest y after abierto al público: Copa Pymes prepara una jornada XL en Estancia Damfield

Este sábado 30 de mayo, la Copa Pymes, el torneo de fútbol amateur que se desarrolla en Estancia Damfield, vivirá una edición especial con una propuesta pensada para disfrutar durante todo el día junto a amigos y en familia.

La jornada contará con un clásico Fan Fest Champions, actividades recreativas, intercambio de figuritas mundialistas durante la tarde y un gran after desde las 18 hs, abierto tanto para jugadores como para el público general.

Además, habrá presencia de marcas, entre ellas un gran despliegue de Fernet Branca, DJs en vivo y distintas sorpresas para acompañar una experiencia que busca combinar fútbol, entretenimiento y encuentro en un mismo espacio.

Quienes deseen asistir podrán adquirir sus tickets con consumición incluida a través de Boletería Digital.

Con esta propuesta, Copa Pymes invita a comenzar a vivir el clima mundialista en el lugar con más fútbol y pasión de la región.