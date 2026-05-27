Retratos de identidad: llega el primer concurso fotográfico “160 Miradas de Roldán”

La Municipalidad de Roldán invita a toda la comunidad a participar del 1° Concurso de Fotografía “160 Miradas de Roldán”, una propuesta organizada por la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el marco de las celebraciones por el 160° aniversario de la ciudad.

El certamen está destinado tanto a fotógrafos profesionales como aficionados, desde los 13 años en adelante, sin límite de edad, y tiene como objetivo retratar la identidad, la historia y la esencia de Roldán a través de distintas miradas y enfoques.

Las imágenes participantes deberán representar espacios, paisajes, eventos, festivales, edificios o cualquier aspecto que refleje la idiosincrasia de la ciudad. Cada participante deberá presentar dos fotografías.

La recepción de las obras se realizará hasta el próximo 5 de junio inclusive, en la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, ubicada en Bv. López 643, de 8 a 18 horas.

Desde la organización precisan que las fotografías deberán presentarse impresas en tamaño A4, con un margen de 2 centímetros por lado y montadas sobre cartón tamaño A4.

Todas las obras serán exhibidas en una muestra abierta al público que se llevará a cabo el 14 de junio, de 10 a 17 horas, en el Paseo de la Estación. Durante esa jornada, las mismas serán evaluadas por los reconocidos fotógrafos profesionales de la ciudad, Vanesa Carreras y Darío Ávila, quienes integrarán el jurado y seleccionarán las imágenes destacadas, que luego serán premiadas.

Asimismo, se informa que en caso de lluvia, la exposición será reprogramada para el 21 de junio en el mismo horario y lugar.

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca promover la participación cultural, incentivar la creatividad y generar un registro visual colectivo que refleje la identidad y el crecimiento de Roldán en sus 160 años de historia.