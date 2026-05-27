Tragedia en la AO12: un hombre murió tras un violento choque entre un auto y un camión

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes en la intersección de Camino de la Cremería y Ruta AO12, en jurisdicción de Ricardone, donde un hombre perdió la vida tras un violento choque entre un automóvil y un camión.

Según informó la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, el hecho ocurrió alrededor de las 08:07 horas y motivó un importante operativo de emergencia. Tras el alerta por un accidente con una persona atrapada, se comisionaron al lugar efectivos policiales, personal del SIES, Bomberos Zapadores y agentes de Tránsito municipal.

Al arribar al sitio, los rescatistas constataron que el conductor de un Fiat Siena había quedado atrapado dentro del vehículo producto del fuerte impacto. Minutos más tarde se confirmó el fallecimiento del masculino, quien quedó atrapado entre los hierros del automóvil.

Debido al operativo y a las tareas periciales, Camino de la Cremería permanece totalmente cerrado al tránsito. Personal de la UR XVII se encuentra realizando desvíos hacia la autopista y la comuna de Ricardone, utilizando como vías alternativas la ruta 25S y la AO12.

Las causas del siniestro son materia de investigación y se aguardaban mayores precisiones sobre la mecánica del choque.