Intensa persecución en la autopista Rosario – Córdoba: detuvieron a tres asaltantes armados

En la madrugada de este lunes, alrededor de las 02:45 horas, un ciudadano interceptó a un móvil policial en la intersección de calles 1 de Mayo y Sarmiento, en Carcarañá, denunciando haber sido víctima de un asalto a mano armada por parte de delincuentes que se movilizaban en un automóvil Chevrolet Agile.

De forma inmediata, *la Sra Jefe de la Comisaría 3a. de Carcarañá* coordinó el seguimiento con el Centro de Monitoreo Municipal, logrando rastrear el vehículo cuando ingresaba a la Ruta Provincial S26 con dirección a la Autopista Rosario-Córdoba, iniciándose una intensa persecución a la que se sumaron refuerzos convocados a través de la Central de Emergencias 911.

Luego de varios kilómetros de persecución controlada, las unidades policiales lograron cercar al rodado evadido, obligándolo a detener la marcha. En ese instante, el acompañante descendió del automóvil y arrojó un elemento hacia la banquina. Utilizando la fuerza mínima e indispensable, los uniformados redujeron y aprehendieron a los tres ocupantes masculinos.

Una vez asegurada el área, el personal actuante realizó un minucioso rastrillaje pedestre en la zona de descarte, logrando el hallazgo y secuestro de: 01 arma de fuego, El automóvil Chevrolet Agile, Elementos personales y pertenencias que habían sido sustraídas a la víctima momentos antes.

Los tres involucrados, cuyas identidades se encuentran en proceso de establecimiento, fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno bajo las carátulas de Robo Calificado y Tenencia Ilegítima de Arma de Fuego. Se continúan los peritajes de rigor en el lugar del hecho.