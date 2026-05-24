Locro y folclore: la propuesta especial de Estancia Damfield para celebrar el 25 de Mayo
Será un mediodía bien argentino en El Casco Bar. Invitan a ir con escarapela y boina, sombrero o poncho. Recomiendan hacer la reserva previamente.
Este 25 de Mayo, El Casco Bar de Estancia Damfield invita a disfrutar de un mediodía bien argentino en la Terraza Norte, con una propuesta especial para compartir en familia y con amigos.
La jornada contará con:
🥘 Locro tradicional
🎶 Música folklórica
💃 Pareja de baile
🎁 Sorpresas durante el evento
Además, habrá kínder abierto, plaza de juegos para los más chicos y estacionamiento privado, para que toda la familia pueda disfrutar cómodamente.
La invitación es a sumarse al espíritu patrio con boina, sombrero, poncho o escarapela. Y si alguien la olvida, en Damfield le regalarán una para celebrar la fecha.
☀ Una oportunidad ideal para almorzar al aire libre y vivir una verdadera fiesta patria en un entorno único.
📅 Lunes 25 de Mayo
📍 Terraza Norte – El Casco Bar, Estancia Damfield
📞 Se recomienda realizar reserva previa al 341 761 0000