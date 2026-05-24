Locro y folclore: la propuesta especial de Estancia Damfield para celebrar el 25 de Mayo

Este 25 de Mayo, El Casco Bar de Estancia Damfield invita a disfrutar de un mediodía bien argentino en la Terraza Norte, con una propuesta especial para compartir en familia y con amigos.

La jornada contará con:

🥘 Locro tradicional

🎶 Música folklórica

💃 Pareja de baile

🎁 Sorpresas durante el evento

Además, habrá kínder abierto, plaza de juegos para los más chicos y estacionamiento privado, para que toda la familia pueda disfrutar cómodamente.

La invitación es a sumarse al espíritu patrio con boina, sombrero, poncho o escarapela. Y si alguien la olvida, en Damfield le regalarán una para celebrar la fecha.

☀ Una oportunidad ideal para almorzar al aire libre y vivir una verdadera fiesta patria en un entorno único.

📅 Lunes 25 de Mayo

📍 Terraza Norte – El Casco Bar, Estancia Damfield

📞 Se recomienda realizar reserva previa al 341 761 0000