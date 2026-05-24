A mover las caderas: se viene el Verdadero Cumbión con bandas en vivo en el salón del club Sportsman

El próximo sábado 13 de junio por la noche, Roldán tendrá “el verdadero Cumbión”, el primer evento de este tipo que se realizará en la ciudad. Es organizado por la subcomisión de fútbol femenino de Sportsman y tendrá cuatro shows en vivo, junto al DJ Wayra. Las bandas que subirán al escenario serán Mi Bonita Cumbia, Siempre Verde, Seba ‘La Voz’ y Gustavo Orellano. Las entradas anticipadas del evento ya están a la venta.

“Comenzamos a pensar en eventos para recaudar fondos. Primero pensamos en hacer una peña, pero luego surgió la idea del Cumbión”, contó Aixa Durán, en representación del club, a El Roldanense. “En la ciudad no hay mucho movimiento para la gente adulta, tampoco muchas cosas para hacer, por eso nos pareció una buena idea organizar un evento así”, añadió. El salón del club tiene espacio para 250 personas, y aspiran a llenarlo.

Las anticipadas tienen un valor de $10.000, y en la puerta saldrán $15.000. Se pueden pedir a cualquier miembro de la subcomisión de fútbol. El evento tendrá servicio de buffet a beneficio de la organización, con hamburguesas, choripanes, pizza, fernet, Gancia, cerveza y vino. “Con esto vamos a sustentar los gastos del femenino, así sean materiales, pelotas y otros elementos. Y nuestra idea es juntar plata para el viaje que haremos a fin de año a San Jorge”, describió Aixa.