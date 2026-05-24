Roldán conmemora la Revolución de Mayo con un acto en la Casa de la Cultura

La Municipalidad de Roldán invita a toda la comunidad a participar del acto protocolar en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, que se realizará este 25 de mayo, a las 10 horas, en la Casa de la Cultura, ubicada en E. López 643.

El acto estará encabezado por autoridades locales, instituciones educativas e intermedias. Además, participarán los talleres de Lengua de Señas y Ensamble Taki Wasi de la Casa de la Cultura; y también, el Ballet Nuestra Huella.

Desde el municipio se invita a todos los roldanenses a acompañar esta jornada conmemorativa y compartir juntos un nuevo aniversario de uno de los hechos fundacionales de la historia nacional, en una celebración que pone en valor nuestra identidad, cultura y tradiciones.