San Jerónimo: la comuna encara una obra clave para desviar el tránsito pesado del casco urbano

La comuna de San Jerónimo llevó adelante la apertura de la licitación por 100 millones de pesos que permitirá consolidar un camino alternativo para conectar la 18s con la RN9, disminuyendo el tránsito de camiones por la localidad y beneficiando a la producción agropecuaria.

«Esta obra es seguridad vial para los vecinos y más comodidad para el transporte de carga y los productores agropecuarios, es una primera etapa para seguir acompañando el desarrollo de nuestra localidad, mejorando el tránsito de camiones hacia la ruta 18S y el acceso a distintas zonas rurales», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Desde la comuna informaron que la obra se realizará sobre el camino rural conocido como el “camino de los pumas”. La misma consiste en consolidar con ripio el tramo que une desde la RN9 hasta la ruta 18S, y que incluye obras de infraestructura para mejorar el escurrimiento del agua.

Esta obra que permite circunvalar la localidad, brindará más seguridad a los vecinos por el menor tránsito de camiones por el interior de la localidad, a la vez que beneficia directamente a los productores agropecuarios de la zona.

Desarrollo Social: la comuna incorporó nuevas herramientas de prevención de violencia

La comuna vecina a Roldán avanza con el fortalecimiento del área de Desarrollo Social, sumando gestiones que permitan incorporar nuevas herramientas para ampliar su funcionalidad en beneficio de todos los vecinos.

«Sumar herramientas de género y diversidad es fundamental para construir una sociedad y organizaciones más justas, equitativas y productivas», contó Ana Belén Olmos, a lo que agregó: «Estas herramientas permiten identificar y eliminar brechas, estereotipos y formas de violencia, promoviendo entornos donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo».

Desde la comuna informaron que en la ciudad de Rosario, con representantes de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, se realizó la firma del convenio que le permite a la comuna sumar herramientas en el área de Desarrollo Social.

Durante la jornada también se realizó la presentación de herramientas de utilidad para la prevención de las violencias, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo articulado en cada localidad.