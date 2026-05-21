Número actualizado: cuánto cuesta construir una casa de 70m2 en Roldán

Según el último informe del Ipec, el valor del metro cuadrado para construir en el Gran Rosario se ubicó en $914.093,52, con una suba mensual del 3,2% y un incremento interanual del 21.1%. Con ese número sobre la mesa, levantar una vivienda estándar sigue siendo un desafío que requiere cada vez más inversión.

¿Cuánto cuesta construir una casa? Tomando como referencia el costo por metro cuadrado informado para abril:

– Casa de 70 m2: $63.986.546

– Casa de 100 m2: $ 91.409.352

Se trata de valores estimativos para una vivienda tipo, sin incluir el costo del terreno, pero con IVA incluido, tal como contempla la metodología oficial.

Qué pasó en abril

Materiales. En el aglomerado Gran Rosario los incrementos más significativos son: Cañería pvc instalación eléctrica 12,1%; Impermeabilizaciones, 10,6%; Cañerías pp agua fría y caliente, 10,4%; Cañería pvc cloacal/pluvial, 10,0%; Agregados finos y gruesos, 5,8%; Zinguería, 4,9%; Cementos, 4,7%; Amoblamientos, 4,0%; Revoques finos, 3,5%; Cañería epoxi gas, 3,1%.

Mano de obra. El capítulo “Mano de obra” incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 estableciendo un aumento en el mes de marzo de 2026 del 2,0% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026 y un aumento en el mes de abril de 2026 del 1,9% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026.