Circulaba en una moto con el motor adulterado y sin papeles al día y cayó en un control de la GUR

En el marco de las guardias preventivas habituales, la Guardia Urbana Municipal llevó adelante durante la tarde del martes 19 de mayo intervenciones vinculadas a moto vehículos que circulaban en infracción la ciudad.

El procedimiento tuvo lugar en Camino de los Inmigrantes y las vías, donde personal de la Guardia Urbana Municipal detectó una motocicleta que circulaba con escape antirreglamentario y sin patente visible. Ante esta situación, se procedió a detener el vehículo para realizar las verificaciones correspondientes.

La motocicleta era conducida por un hombre identificado como R. E., domiciliado en la localidad de Carcarañá, quien manifestó no poseer documentación del rodado. Debido a esta irregularidad, se solicitó la presencia de personal policial. Minutos más tarde, efectivos del Comando Radioeléctrico, arribaron al lugar y, tras verificar el vehículo, constataron que el número de motor se encontraba adulterados.

Por tal motivo, tanto el conductor como el moto vehículo, fueron trasladados a la Comisaría Sexta, quedando el procedimiento a cargo de la Policía y la Fiscalía de turno correspondiente.

Posteriormente, mientras el personal se encontraba finalizando la intervención, se detectó otra moto que circulaba en dirección al operativo. Se procedió entonces a detener una Honda Wave color negro, conducida por un masculino que también manifestó no contar con documentación del vehículo.

Ante esta situación, se labraron las actas correspondientes y se dispuso la remisión del rodado.

Los procedimientos se enmarcan en las tareas habituales de control y prevención que desarrolla la subsecretaria de seguridad y control y que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normativas vigentes.