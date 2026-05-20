Una esquina, dos locales y nueva apuesta comercial en TDS2: se viene heladería y fábrica de pastas
Los locales fueron levantados desde cero y los primeros días de julio estarían cortando cintas.
La esquina de Avenida de las Libertades y Esquivel se transformó en los últimos meses y durante los primeros días de julio inaugurarán nuevas apuestas comerciales que se suman a la zona con mayor movimiento de negocios y servicios del barrio.
Lo que hasta hace poco era un terreno ahora son dos modernos locales que fueron puestos en alquiler mientras estaban en obra y ya tienen dueño.
Allí abrirán en poco tiempo una heladería de una marca que viene teniendo fuerte crecimiento en toda la región y una fábrica de pastas, un rubro que aun no está explorado en ese barrio de la ciudad.