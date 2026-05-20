Prepará los chupines: ya tiene fecha la segunda Retro Night de Roldán

La nostalgia, la música y el baile volverán a ser protagonistas en Roldán con la llegada de la segunda edición de la “Retro Night”, una propuesta que promete revivir los grandes clásicos de las décadas del 70, 80 y 90 en una noche pensada para disfrutar entre amigos.

El evento se realizará el próximo sábado 13 de junio desde las 21 horas en Chichín Parrilla, ubicado sobre Ruta 9 Km 325, y contará con DJs en vivo, cena show y pista de baile para extender la fiesta hasta la madrugada.

La propuesta incluye un menú compuesto por una empanada de carne como entrada, pizza libre —de muzarella y especial— y una consumición por persona, a elección entre una lata de Stella Artois, gaseosa o agua con o sin gas.

Desde la organización adelantaron que las entradas anticipadas tienen un valor promocional de $30.000 por tiempo limitado, por lo que recomiendan adquirirlas con anticipación debido a la gran expectativa que generó la primera edición del evento.

Con clásicos inolvidables, ambiente festivo y espíritu retro, la noche buscará convertirse nuevamente en uno de los encuentros más convocantes de la región para quienes disfrutan de la música de otras épocas y las salidas con amigos.