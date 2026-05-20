Los reconocidos actores Germán Palacios e Inés Estévez llegan a Roldán: la función será a sala llena

En el marco del 160° aniversario de la ciudad, la Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, continúa con el exitoso ciclo teatral y presenta la aclamada obra “El Hombre Inesperado”, protagonizada por Inés Estévez y Germán Palacios.

Se llevará adelante el próximo sábado 23 de mayo, a las 21 horas, en la Sala Teatro de la Casa de la Cultura de Roldán, y desde la organización adelantaron que la función será a sala llena.

La obra, escrita en 1995 por la reconocida dramaturga francesa Yasmina Reza, propone una historia íntima y profunda centrada en el azar, la soledad y los vínculos humanos. La trama narra el encuentro fortuito en un tren que viaja de París a Frankfurt entre un escritor amargado y una admiradora, mientras ambos revelan sus pensamientos internos y reflexiones sobre la vida.

Los personajes son interpretados por Inés Estévez y Germán Palacios, quienes además dirigen la propuesta escénica.

Desde la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte destacaron la gran respuesta del público local y regional a cada una de las propuestas teatrales impulsadas en el marco de los festejos por los 160 años de la ciudad.

Para más información, acercarse personalmente a General López 643 o escribir al teléfono 341 2133020.