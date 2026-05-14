Con 15 locales de diferentes rubros, la galería Patio Alberdi marca su impronta en el casco urbano de Roldán

Desde su apertura poco tiempo atrás hasta los días que corren, la galería Patio Alberdi se ha consolidado como uno de los espacios comerciales a cielo abierto más importantes de Roldán. Su moderna edificación hace que los asiduos visitantes del lugar no solo conozcan la variedad de negocios que allí están instalados, sino que también puedan disfrutar de una gran superficie exterior. La galería dio aún mayor movimiento a su calle homónima, que desde hace poco tiempo es doble mano, y prepara muchas actividades para el futuro cercano.

“Es un centro comercial que combina la modernidad de un diseño contemporáneo con la calidez del trato personalizado. Se define por su heterogeneidad en un ecosistema donde conviven diversos rubros”, contaron los comerciantes a El Roldanense. Hay gastronomía, peluquerías, ortopedia, casa de uniformes, marroquinería, deco, bijou, estética, pañalera, juguetería, marcas de indumentarias varias y servicios profesionales. “No es solo un lugar de compras, sino un punto de encuentro que ofrece una experiencia integral para el vecino de Roldán”.

Actualmente, la galería tiene 15 locales comerciales. “Es un proyecto joven que nació para acompañar el crecimiento exponencial de la ciudad, una estructura que permite ofrecer la gran variedad de rubros manteniendo una escala cómoda y accesible para el recorrido peatonal”, señalaron. “Esa estructura de comunidad comercial sumada a su estética moderna es algo que no solía verse en Roldan y que hoy nos pone a la vanguardia del comercio regional”, contaron los titulares de los negocios, quienes han logrado complementarse entre sí.

El Patio Alberdi, a la vez, contribuyó al desarrollo de esa calle, a la que describen como “una arteria principal” de la ciudad. “El tránsito era puramente funcional y hoy la galería invita a la pausa transformando una zona de paso en un destino con estilo único, iluminación y una dinámica comercial que eleva el standard de toda la zona”, explicaron. “Es una galería única que rompe el esquema tradicional de la calle. Su diseño fomenta la sinergia entre comerciantes, el cliente que viene por un servicio termina descubriendo otro local vecino”, añadieron.

A la pluralidad de locales y servicios que se pueden encontrar en este punto de Roldán, los dueños le agregan visión de futuro y no piensan únicamente en su beneficio comercial. De hecho, ya tienen diferentes días marcados con resaltador rojo en el calendario, y eventos que difundirán más pronto que tarde. “Tenemos en agenda diversas jornadas que incluyen ferias, charlas, conmemoraciones patrias y fechas especiales buscando que la galería sea un lugar vivo y en continuo movimiento”, aseguraron.