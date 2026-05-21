Proponen instituir en Santa Fe el Día de la toma de conciencia y respeto por las personas con tartamudez

Con el objetivo de trascender los estereotipos negativos y promover la integración social de las personas con tartamudez, el senador Armando Traferri presentó un proyecto de ley que instituye el 22 de octubre como el «Día de la toma de conciencia y respeto por las personas afectadas por tartamudez o disfluencia del lenguaje» en el ámbito de la provincia de Santa Fe.

La iniciativa prevé además la elaboración de un Programa de prevención, detección, capacitación y tratamiento de la Tartamudez o Disfluencia, destinado a todos los niveles del sistema educativo provincial, tanto de gestión pública como privada. El programa tendrá como objetivo identificar posibles alteraciones de la fluidez en niños y niñas, y reducir o revertir la posibilidad de permanencia del trastorno.

El proyecto establece que el Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación y deberá coordinar con el Ministerio de Salud la participación permanente de médicos pediatras, psicólogos, psicopedagogos y fonoaudiólogos, tanto en la elaboración del programa como en la capacitación del personal educativo.

«La detección temprana es fundamental. Si se interviene a tiempo, con el acompañamiento adecuado de los docentes y de los profesionales de la salud, los porcentajes de recuperación de la fluidez son muy altos. Por eso es tan importante que el sistema educativo esté preparado para identificar y abordar estas situaciones desde los primeros años», expresó el legislador sanlorencino.

Traferri remarcó que la tartamudez suele aparecer en la infancia, cuando los niños están desarrollando el lenguaje, y que el rol del entorno familiar y escolar resulta determinante para evitar que las disfluencias se consoliden. «Estamos hablando de un trastorno que muchas veces genera baja autoestima, ansiedad y hasta miedo a hablar en público. Desde el Estado tenemos la responsabilidad de construir una sociedad más igualitaria, digna y tolerante, y este proyecto va en esa dirección», agregó el senador.