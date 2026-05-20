Bosque Azul: ofrecen en alquiler temporario una amplia casa ideal para escapadas familiares

Se alquila una casa ubicada en el barrio Bosque Azul de Roldán se presenta como una opción ideal para quienes buscan disfrutar de un fin de semana en familia, rodeados de tranquilidad y comodidad.

La propiedad, situada en la esquina de Madre Teresa de Calcuta y Santa Clara, cuenta con 200 metros cubiertos y capacidad para alojar a más de 10 personas. En la planta alta dispone de dos dormitorios, un comodín con camas, un loft y un baño completo.

En la parte inferior, la vivienda posee un amplio living comedor integrado con barra y cocina, además de un segundo baño. Todos los ambientes se conectan con una galería techada de 5×10 metros, ideal para reuniones y encuentros familiares.

Entre sus comodidades, ofrece wifi, cámaras de seguridad, aire acondicionado y calefactores, brindando confort durante todo el año.

Desde el lugar informaron que los interesados pueden consultar por horarios y días disponibles para reservas.

LAS RESERVAS SE REALIZAN UNICAMENTE CON EL 50% DEL VALOR DE LA ESTADIA, Y EL RESTO AL MOMENTO DE INGRESAR A LA CASA.

Formas de contacto

Celu: 3416878849