Carcarañá: casa de dos dormitorios con oficina en alquiler

SI Inmobiliaria tiene en alquiler una casa de dos dormitorios en pleno centro de Carcarañá.

Dispuesta en dos plantas, en PB cuenta con jardín al frente, amplia oficina amoblada, lavadero, baño, patio trasero con parrillero. Cochera cubierta con ingreso por calle Río Dulce. En PA dos dormitorios y baño completo.

Requisitos: 4 Recibos de sueldo o 3 recibos de sueldo y 1 garantía propietaria.

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