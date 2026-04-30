Búsqueda laboral en Roldán/Funes: empresa incorpora asistente de logística para su centro de distribución
Tareas: carga y descarga, control y gestión de stock, entregas y atención al público.
Requisitos:
# Personal masculino
# Experiencia comprobable en puesto similares
# Carnet de conducir vigente
# Residencia en Funes, Roldán o zonas cercanas
Enviar cv a: grupopvcom@gmail.com (único medio de recepción de cv)