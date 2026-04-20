Importante empresa gastronómica de Roldán busca personal: varias vacantes disponibles

Una empresa gastronómica con sede en Roldán lanzó una nueva búsqueda laboral para incorporar personal en distintas áreas operativas.

Entre los puestos requeridos se encuentran chef, ayudante de cocina y pastelera, para los cuales se solicita como requisito excluyente contar con título habilitante, ser mayor de edad y poseer al menos dos años de experiencia comprobable en el puesto.

Además, la convocatoria incluye vacantes para parrillero, camareros y runners, ampliando las oportunidades para perfiles con experiencia en el rubro gastronómico.

Desde la empresa indicaron que los interesados deberán enviar su currículum vitae con foto actualizada para participar del proceso de selección.

Para postularse o solicitar más información, pueden comunicarse al 3413434290.