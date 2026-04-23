Oportunidad en barrio Bosque Azul: se alquila casa con dos dormitorios para vivir o descansar

Se encuentra disponible para alquiler una casa ubicada en esquina en el loteo Bosque Azul, destacada por su estilo campo y su entorno natural arbolado.

La propiedad dispone de dos dormitorios, living comedor, cocina y baño, ofreciendo ambientes cómodos y funcionales para la vida diaria. En el exterior, se suma una pileta de grandes dimensiones, ideal para disfrutar durante la temporada de verano.

Además, desde la oferta se informó que también se puede consultar por otra unidad de un dormitorio con pileta, ubicada dentro del mismo loteo, lo que amplía las opciones según las necesidades de los interesados.

Se trata de una alternativa pensada para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y espacios amplios en una zona en crecimiento.