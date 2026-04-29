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Importante empresa de transporte de la ciudad busca incorporar personal a su staff

Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.

29 DE abril DE 2026

Una empresa de transporte ubicada en la ciudad de Roldán abrió una convocatoria laboral para cubrir vacantes en el área de taller y lavadero.

Los puestos disponibles son:

Jefe de taller
Personal para lavadero

Requisitos:
Edad entre 25 y 40 años.
Disponibilidad horaria.
Conocimientos en soldadura, electricidad, mantenimiento mecánico y gomería.
Buena presencia y predisposición.

Presentar Curriculum Vitae completo, con experiencia laboral, empresas, teléfonos de referencia, funciones realizadas y período de trabajo.

Los interesados deberán enviar su CV al teléfono 3415646194 o al correo electrónico transporte-martin@hotmail.com.

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