Importante empresa de transporte de la ciudad busca incorporar personal a su staff

Una empresa de transporte ubicada en la ciudad de Roldán abrió una convocatoria laboral para cubrir vacantes en el área de taller y lavadero.

Los puestos disponibles son:

Jefe de taller

Personal para lavadero

Requisitos:

Edad entre 25 y 40 años.

Disponibilidad horaria.

Conocimientos en soldadura, electricidad, mantenimiento mecánico y gomería.

Buena presencia y predisposición.

Presentar Curriculum Vitae completo, con experiencia laboral, empresas, teléfonos de referencia, funciones realizadas y período de trabajo.

Los interesados deberán enviar su CV al teléfono 3415646194 o al correo electrónico transporte-martin@hotmail.com.