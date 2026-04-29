Importante empresa de transporte de la ciudad busca incorporar personal a su staff
Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.
Una empresa de transporte ubicada en la ciudad de Roldán abrió una convocatoria laboral para cubrir vacantes en el área de taller y lavadero.
Los puestos disponibles son:
Jefe de taller
Personal para lavadero
Requisitos:
Edad entre 25 y 40 años.
Disponibilidad horaria.
Conocimientos en soldadura, electricidad, mantenimiento mecánico y gomería.
Buena presencia y predisposición.
Presentar Curriculum Vitae completo, con experiencia laboral, empresas, teléfonos de referencia, funciones realizadas y período de trabajo.
Los interesados deberán enviar su CV al teléfono 3415646194 o al correo electrónico transporte-martin@hotmail.com.