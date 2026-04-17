Búsqueda laboral: empresa de Roldán selecciona desarrollador de software (Flutter o React Native)

MOLINOS BENVENUTO S.A. (Roldán, Santa Fe), selecciona profesional independiente o estudio de desarrollo «boutique» para el diseño e implementación de una nueva plataforma de gestión de compras, lógica de precios y autorizaciones en tiempo real.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

• Desarrollo Multiplataforma: Aplicación con interfaz fluida para PC, Tablet y Smartphone.

• Motor de Cálculo: Implementación de lógica de negocios compleja para contratos tipo «Escalera» (precios variables según parámetros de calidad).

• Sistema de Autorizaciones: Notificaciones Push en tiempo real con botones de decisión gerencial inmediata.

• Integración de Datos: Conexión con bases de datos y sistemas de pesaje existentes.

STACK TECNOLÓGICO REQUERIDO (EXCLUYENTE):

• Frameworks: Flutter o React Native (Código único para Android/iOS/Web).

• Backend: Firebase o similar (Soporte para bases de datos en tiempo real).

• Propiedad Intelectual: El contrato contempla la cesión total y exclusiva del código fuente y la documentación técnica a favor de la empresa (Modalidad Work for Hire).

PERFIL BUSCADO: Buscamos un ejecutor técnico con capacidad de análisis de procesos, enfocado en la entrega de resultados por hitos y con absoluta transparencia en el manejo del código fuente.

Interesados enviar antecedentes y portfolio a: RRHH@molinosbenvenuto.com.ar – Asunto: Desarrollo Software Compras