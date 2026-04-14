Búsqueda laboral en Roldán para empresa metalúrgica de la ciudad: Armador / Pulidor

Empresa Metalúrgica de Roldán incorpora:

ARMADOR

PULIDOR

Requisitos:

# Sexo masculino, mayor de 25 años, con experiencia (no excluyente).

# QUE VIVA EN LA CIUDAD DE ROLDAN.

# El horario de trabajo será de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:30 hrs.

Los interesados deben enviar currículum por whatsapp al 0341-156946799 o personalmente en Belgrano N° 335 de lunes a viernes.