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Búsqueda laboral en Roldán para empresa metalúrgica de la ciudad: Armador / Pulidor

Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.

14 DE abril DE 2026

Empresa Metalúrgica de Roldán incorpora:

ARMADOR
PULIDOR

Requisitos:

# Sexo masculino, mayor de 25 años, con experiencia (no excluyente).
# QUE VIVA EN LA CIUDAD DE ROLDAN.
# El horario de trabajo será de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:30 hrs.

Los interesados deben enviar currículum por whatsapp al 0341-156946799 o personalmente en Belgrano N° 335 de lunes a viernes.

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