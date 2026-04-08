Dueña vende un camión con equipo de frío en excelente estado

Se encuentra disponible para la venta un camión Ford 350, modelo 1989, equipado con motor Perkins-6 y caja de cuarta, destacándose por su muy buen estado general y su funcionalidad para tareas de transporte.

Según se informó, la unidad cuenta con ruedas y cubiertas en excelente estado, además de presentar el tren delantero y el sistema de frenos en óptimas condiciones, lo que garantiza seguridad y confiabilidad en su uso.

Uno de los principales atributos del vehículo es su caja de carga, la cual fue completamente renovada. Tanto el interior como las compuertas de frío se encuentran hechos a nuevo, al igual que el equipo de frío, que posee la particularidad de permitir tanto refrigerar como congelar, adaptándose a distintas necesidades laborales.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono: 3415 00-7942. Asimismo, se solicita expresamente que se abstengan revendedores.