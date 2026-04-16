Oportunidad en Barrio Edén: alquilan monoambiente ideal para parejas en entorno natural

Se encuentra disponible en alquiler un monoambiente ideal para parejas en Barrio Edén, una zona caracterizada por su entorno natural y tranquilidad. La propiedad está emplazada en un bosque azul arbolado, brindando un ambiente relajado y armonioso para quienes buscan alejarse del ritmo urbano.

El espacio cuenta con estufa a leña, lo que aporta calidez durante los meses más fríos, además un parrillero y asador para disfrutar de reuniones al aire libre. También dispone de pileta, convirtiéndose en una opción atractiva para el verano.

Entre sus comodidades, el monoambiente ofrece entrada vehicular, servicio de internet compartido y un sistema de cámaras de seguridad, garantizando mayor tranquilidad para sus ocupantes.

Se trata de una propuesta pensada para quienes valoran la naturaleza, la seguridad y el confort en un mismo lugar.

Ubicación: Madre Teresa Calcuta esquina Santa Clara

Interesados comunicarse al: 3416 87-8849