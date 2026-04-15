Búsqueda laboral en Roldán: chofer para camión

BÚSQUEDA LABORAL – CHOFER DE CAMIÓN

Empresa del rubro Industrial de la ciudad se encuentra en la búsqueda de chofer de camión para incorporarse a su equipo de trabajo.

Requisitos:

• Licencia de conducir vigente

• Experiencia comprobable en manejo de camiones

• Disponibilidad para viajes locales / regionales / larga distancia

• Responsabilidad y compromiso

• Buen trato , buena presencia y predisposición

Se valorará:

• Conocimiento de rutas nacionales

• Experiencia en transporte de cargas peligrosas y de cargas generales

• Referencias laborales comprobables

Zona:

Parque industrial de Roldán

Postulación:

Enviar CV o datos de contacto a: recursoshumanos@jmgsrl.com.ar