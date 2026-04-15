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Búsqueda laboral en Roldán: chofer para camión

Requisitos y dónde enviar CV, en la nota

15 DE abril DE 2026

BÚSQUEDA LABORAL – CHOFER DE CAMIÓN

Empresa del rubro Industrial de la ciudad se encuentra en la búsqueda de chofer de camión para incorporarse a su equipo de trabajo.

Requisitos:
• Licencia de conducir vigente
• Experiencia comprobable en manejo de camiones
• Disponibilidad para viajes locales / regionales / larga distancia
• Responsabilidad y compromiso
• Buen trato , buena presencia y predisposición

Se valorará:
• Conocimiento de rutas nacionales
• Experiencia en transporte de cargas peligrosas y de cargas generales
• Referencias laborales comprobables

Zona:

Parque industrial de Roldán

Postulación:

Enviar CV o datos de contacto a: recursoshumanos@jmgsrl.com.ar

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