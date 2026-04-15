Búsqueda laboral en Roldán: chofer para camión
Requisitos y dónde enviar CV, en la nota
BÚSQUEDA LABORAL – CHOFER DE CAMIÓN
Empresa del rubro Industrial de la ciudad se encuentra en la búsqueda de chofer de camión para incorporarse a su equipo de trabajo.
Requisitos:
• Licencia de conducir vigente
• Experiencia comprobable en manejo de camiones
• Disponibilidad para viajes locales / regionales / larga distancia
• Responsabilidad y compromiso
• Buen trato , buena presencia y predisposición
Se valorará:
• Conocimiento de rutas nacionales
• Experiencia en transporte de cargas peligrosas y de cargas generales
• Referencias laborales comprobables
Zona:
Parque industrial de Roldán
Postulación:
Enviar CV o datos de contacto a: recursoshumanos@jmgsrl.com.ar