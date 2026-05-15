Búsqueda laboral: industria de Roldán busca operario de armado y montaje mecánico
Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.
Empresa dedicada a la fabricación de máquinas radicada en Roldán se encuentra en la búsqueda de un operario para armado y montaje mecánico
Para el puesto se requiere experiencia en armado mecánico industrial, manejo de herramientas se taller e interpretación de planos.
Se valorará tener conocimientosobre en neumática, hidráulica y mecánica en general.
Tareas a realizar:
# Armado y montaje de máquinas y equipos industriales.
# Colaboración en instalación y puesta en marcha de equipos.
Quienes estén interesados en el puesto deben enviar CV indicando remuneración pretendida a: oficinatecnica@chiacchiera.com.ar o por Whatsapp al: 3416674394