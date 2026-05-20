¿Peligra el transporte interurbano?: la provincia le reclama a Nación una deuda de más de $3,2 millones

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, realizó gestiones ante la Secretaría de Transporte de Nación para reclamar la urgente regularización de fondos destinados al transporte interurbano.

Según informó la Provincia, Nación mantiene una deuda superior a los $3.255 millones con Santa Fe, sin contabilizar el mes de abril, aún no liquidado. Los recursos corresponden a atributos sociales y comisiones SUBE, herramientas clave para sostener descuentos y beneficios a usuarios del sistema.

“Cuando los recursos no llegan en tiempo y forma, el transporte interurbano se vuelve insostenible; por eso necesitamos que Nación cumpla con su responsabilidad para garantizar un sistema equitativo y federal”, señaló Puccini tras las gestiones realizadas en Buenos Aires.

Desde el Gobierno provincial también advirtieron que el 25,4% de los usuarios santafesinos de colectivos no accede actualmente a los beneficios de SUBE, como descuentos para jubilados, empleadas domésticas o excombatientes de Malvinas. Además, detallaron que 30 de las 40 empresas de transporte de la provincia aún no cuentan con el sistema.

Otro de los pedidos fue avanzar con la implementación de la tarjeta SUBE para pases de personas con Certificado Único de Discapacidad. Según indicaron, el desarrollo tecnológico ya estaría resuelto, pero resta completar trámites administrativos para ponerlo en marcha.

“La inclusión requiere decisiones rápidas; cada día de demora significa un derecho vulnerado”, sostuvo la secretaria Mónica Alvarado.

Puccini remarcó que Santa Fe continúa reclamando una distribución más equitativa de los recursos nacionales y concluyó: “La deuda con nuestra provincia es también una deuda con la equidad federal”.