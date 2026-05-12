Di Stefano destacó el avance en la obra del “Camino de la Cremería” y anticipó que en breve se licita la segunda etapa

En el marco del avance de una de las obras viales más importantes para la región, la diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR, Silvana Di Stefano, destacó la intervención del Gobierno de Santa Fe sobre el “Camino de la Cremería”, donde avanza la colocación de asfalto y los trabajos alcanzan el 85 por ciento de ejecución. En tanto, a fines de mayo se licitará la segunda y última etapa, que tiene un plazo de realización de 8 meses.

Las tareas actuales, que se desarrollan sobre la Ruta Provincial N° 25 en el tramo que une Ricardone con San Lorenzo, cuentan con una inversión superior a los 6 mil millones de pesos y tienen como objetivo mejorar la circulación del tránsito pesado hacia los puertos del Gran Rosario, beneficiando en particular al departamento San Lorenzo, optimizando tanto la seguridad vial como la logística en una zona estratégica para la producción.

“Estamos ante una intervención fundamental para ordenar y agilizar el ingreso de miles de camiones que diariamente se dirigen a los puertos. Este tipo de obras no solo mejoran la infraestructura sino que también impactan directamente en la competitividad de nuestra provincia”, expresó Di Stefano.

Según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas, los trabajos ya ingresaron en su etapa final, con avances en la base asfáltica de la calzada y la colocación de la carpeta de rodamiento en sectores clave como el puente y los accesos a la Autopista Rosario–Santa Fe.

“Esta intervención, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas, es una de las tantas que concretamos, convencidos de que la obra pública es empleo y motor de la economía. Por eso nos ocupamos de hacer lo que nos corresponde y también lo que el gobierno nacional no hace o abandonó”, sentenció la legisladora.

La traza intervenida, de 3.200 metros, registra un tránsito compuesto en más de un 70 por ciento por vehículos pesados. Ante esa situación, en paralelo, se habilitó un camino alternativo enripiado para desvíos, de modo que los trabajos se desarrollen sin interrupciones.

La diputada también subrayó la importancia de sostener un plan integral de infraestructura: “Esta obra se complementa con otras intervenciones claves como el desvío de tránsito pesado en Timbúes y el tercer carril de la autopista, conformando un sistema más eficiente para el transporte de cargas”.

Por otra parte, la presidenta del Bloque de la UCR, anticipó que el 26 de mayo se licitará la segunda etapa, con un presupuesto oficial de 14.900.000.000 de pesos y un plazo de ejecución de ocho meses. Las acciones comprenden la pavimentación hasta la ruta nacional A012, la construcción de rotondas y las tareas complementarias correspondientes.

En el mismo sentido, Di Stefano valoró las nuevas licitaciones que se concretaron a comienzos de semana para el mantenimiento de diversos corredores: “La inversión en más de 4.500 kilómetros de rutas provinciales con un presupuesto que supera los 52.000 millones de pesos demuestra una planificación a largo plazo que prioriza el desarrollo productivo y la seguridad de todos los santafesinos”.