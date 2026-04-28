La Asociación Civil Instituto “Paul Harris” convoca a Asamblea General Ordinaria

La Asociación Civil Instituto Particular Incorporado Nº9086 “Paul Harris” (ACIPIPH), atento a lo dispuesto en reunión de Comisión Directiva del día 16 de abril de 2026, de acuerdo a lo previsto en el Art. 36 de sus estatutos, convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios a celebrarse el día viernes 22-05-2026 a las 19 horas en las instalaciones del Instituto, sita en calle Entre Ríos 686 de la ciudad de Roldán, para tratar el siguiente:

Orden del día

1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea Ordinaria anterior.

2) Designación de dos socios para que suscriban juntamente con el Presidente y el Secretario.

3) Designación de Vocal suplente segunda y de Revisor de cuentas suplente, según solicitado en Dictamen 9613 del RPJEC.

4) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario y Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

5) Actualizar el valor de la cuota societaria.

Roldán, 17 de abril 2026.

Nota:

Art. 39 del Estatuto: Documental sobre la que versará la asamblea publicada en transparente y a disposición de los asociados en Secretaria en el horario de 8 a 12 horas.

Art. 40 del Estatuto: Padrón de asociados actualizado al 10 de abril publicado en transparente y a disposición para consulta hasta el día 5 de mayo de 2026 en Secretaría en el horario de 8 a 12 horas.

Presentación de listas de candidatos hasta el día 02-05-2026.

Art. 41 del Estatuto: Las Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual fuere el número de los asociados concurrentes una hora después de la señalada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya, la mitad más uno de todos los Asociados con derecho a voto. Las resoluciones serán tomadas por el voto de la simple mayoría de asociados presentes.