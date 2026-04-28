Pedretti y Mateo presentaron un proyecto para la construcción de ciclovías en las calles Padre Jorge Oldani y Tilcara

En el día de la fecha, los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo, del Bloque Somos Roldán, presentaron un proyecto de ordenanza que propone la construcción de ciclovías sobre las trazas de las calles Padre Jorge Oldani y Tilcara, entre Ruta A012 y calle San Sebastián, actualmente utilizadas por vecinos y vecinas como calles recreativas.

El proyecto tiene como objetivo consolidar y formalizar estos espacios que ya son ampliamente utilizados para la actividad física, la recreación y la movilidad cotidiana, promoviendo una ciudad más sustentable, segura e inclusiva.

La propuesta surge a partir de la gran afluencia diaria de peatones y ciclistas que transitan por ambas arterias, muchas veces compartiendo el espacio con vehículos motorizados, lo que genera situaciones de riesgo para la integridad física de las personas.

Asimismo, vecinos de los barrios El Molino y Prados del Sol acercaron la necesidad de contar con una vía segura de conexión con el casco urbano y otros puntos de la ciudad, fortaleciendo la integración territorial y el acceso a espacios públicos.

La iniciativa contempla:

* La construcción de ciclovías segregadas en ambas calles.

* La colocación de separadores físicos del tránsito vehicular.

* Demarcación horizontal y señalización vertical adecuada.

* Incorporación de delineadores reflectivos y cruces seguros.

* Mejora del entorno urbano con una planificación orientada a la movilidad sustentable.

Desde el Bloque Somos Roldán destacaron que este tipo de obras no solo mejoran la seguridad vial, sino que también promueven hábitos saludables, reducen la contaminación ambiental y sonora, y fortalecen la convivencia ciudadana.

“Las ciclovías no solo ordenan el tránsito, sino que también mejoran la calidad de vida de los vecinos. Apostar a una ciudad más amigable con peatones y ciclistas es apostar al futuro de Roldán”, expresaron Pedretti y Mateo.

Además, recordaron que en el año 2021 se presentó un master plan de bicisendas para conectar todos los barrios de la ciudad, por lo que esta propuesta representa un paso concreto hacia la consolidación de esa planificación urbana.

El proyecto será tratado en las próximas sesiones del Concejo Municipal, con la convicción de que invertir en movilidad sustentable es invertir en una mejor calidad de vida para toda la comunidad.