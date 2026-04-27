El regreso del hijo pródigo: Imanol Machuca visitará el club San Lorenzo para conocer las nuevas instalaciones

Imanol Machuca, hijo pródigo del club San Lorenzo, visitará las nuevas instalaciones este martes por la tarde. El actual jugador de Vélez Sarfield, quien surgiera de la institución local, volverá al sitio donde hizo sus primeras armas como futbolista.

La intención, según comentaron desde la comisión directiva a El Roldanense, es que Machuca conozca el nuevo buffet, que abrió sus puertas hace solo dos meses en el interior del club, y el predio ubicado a pocos metros de la sede oficial, donde los chicos ya comenzaron a entrenar.

No será la primera vez que el deportista roldanense vuelva a su lugar de origen. Lo hizo cuando conoció el gimnasio, momento en que regaló fotos y autógrafos a los jugadores de las distintas categorías, y también cuando jugó amistosos entre amigos a fines de 2024 y de 2025.