Semillero en marcha: Sportsman abre convocatoria para sumar jugadores a su institución

El club Sportsman de Roldán lanzó una convocatoria abierta para incorporar nuevos jugadores a su categoría 2016, con el objetivo de seguir fortaleciendo sus divisiones formativas. La jornada de captación se realizará este miércoles 22 de abril a las 18:30 horas en el predio ubicado en Tierra de Sueños 1.

Desde la institución destacaron que la búsqueda está orientada a niños nacidos en 2016 que tengan interés en iniciarse o continuar su desarrollo en el fútbol infantil, en un entorno formativo y recreativo.

“¡Vení a jugar al fútbol! Estamos en la búsqueda de jugadores categoría 2016 para sumarse a nuestros equipos”, expresaron desde el club a través de la convocatoria difundida en redes y canales oficiales.

La propuesta apunta no solo a captar nuevos talentos, sino también a fomentar el deporte como herramienta de inclusión, compañerismo y crecimiento personal. En ese sentido, remarcaron que la actividad es abierta y que “los esperamos el miércoles 22 de abril a las 18:30 horas en Tierra de Sueños 1”.

Sportsman continúa así consolidando su trabajo en las inferiores, brindando un espacio para que los más chicos puedan desarrollarse tanto en lo deportivo como en lo social dentro de la comunidad de Roldán.