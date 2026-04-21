En pausa: el NCA bochó el plan de construir una plataforma para el helicóptero sanitario en el Paseo de la Estación

A comienzos de abril había empezado en el Paseo de la Estación la construcción de la plataforma necesaria para el aterrizaje del helicóptero sanitario de UTV y la realización de operativos de emergencia. Sin embargo, las primeras obras fueron tapadas y todo volvió a foja cero por una medida del Nuevo Central Argentino.

El NCA, uno de los principales operadores ferroviarios del país, adujo que esos terrenos le pertenecen o, en su defecto, se encarga de administrarlos. Es por eso que bochó el plan de construir la platea junto al SUM, lo que obligó a la Municipalidad a tapar los primeros trabajos que había realizado en el lugar.

Los próximos días serán fundamentales para conocer si la plataforma se hará allí o se buscará otro lugar. “La Municipalidad ya presentó el expediente de autorización, pero aún no obtuvo respuestas. Podemos decir que la operación es segura, no hay un criterio lógico de por qué se frenó”, dijo una fuente local a El Roldanense.